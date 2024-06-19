Bu benim en güzel bayramım

Üç çocuk annesi Cansu Taş (32), 2021 yılında Kovid geçirdi. Virüsün de etkisiyle ailesel geçişli olduğu düşünülen akciğer sertleşmesi (pulmoner fibrozis) hastalığı ortaya çıktı. Hastalığı ilerledikçe kendi başına nefes alması imkânsız hale geldi ve evde cihazlara bağlı bir şekilde yaşamaya başladı. Geçen yıl akciğer nakli olması gerektiğine karar verilen Taş, yaklaşık 2 ay önce, Türkiye'nin iki akciğer nakli merkezinden biri olan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin organ bekleme listesine alındı. Artık 9, 7 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla ilgilenemiyor, evden dışarı adımını dahi atamıyordu. Neredeyse haftada bir akciğer sönmesi yüzünden hastanelik oluyor, her seferinde ölümden dönüyordu. 8 Mayıs gecesi hastaneden gelen bir telefonla Taş'ın hayatı değişti. Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki bir hastanın organları bağışlanmıştı ve akciğeri Cansu'ya uyuyordu. Cansu Taş, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Ahmet Erdal Taşçı ve ekibince gerçekleştirilen 16 saatlik ameliyatla 9 Mayıs'ta yeni akciğerine kavuştu. Taş, birkaç hafta sonra yeni akciğeriyle ilk nefesini almayı başardı.Yaklaşık 1 aydır yeni akciğeriyle hayata tutunan Cansu Taş, hem ciğerine hem 3 çocuğuna kavuştuğunu belirterek en güzel bayramı yaşadıklarını söyledi. Taş, "Geçen bayram maalesef çocuklarımla değildim, hastanedeydim. Ama bu sefer bayramı beraber geçireceğiz. Organ bağışı olmasaydı çocuklarıma kavuşmam imkânsızdı. Bağış yapan aileye sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarım 'Anne artık beraber gezebilecek miyiz?' diyorlar. Onlar da çok mutlu, ben de artık kendi başıma nefes alabiliyorum cihaz olmadan" dedi.Uzm. Dr. Ersin Çardak, Taş'ın ağabeyinin de aynı hastalık nedeniyle üstelik tam da 32 yaşında, akciğer nakli olamadan yaşamını yitirdiğini, bu bağış sayesinde Cansu Taş'ın, ağabeyinin kaderini yaşamaktan kurtulduğunu belirterek, "Hastamız bize geldiğinde nakil açısından değerlendirdik ve uygun bulundu. Çok şanslıydı, çok kısa bir sürede uygun organ çıktı. Allah onu çocuklarına bağışladı" dedi.