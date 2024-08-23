Bu benim en mutlu günüm

Geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması sonucunda felç kalan ve 2 yıldır İzmir'deki evinden dışarı çıkamayan 27 yaşındaki Umut Paksoy, sosyal medyada üyesi olduğu grupta bir paylaşım yaptı. Dışarı çıkmayı özlediğini ve sohbet etmek istediğini belirten Umut'un paylaşımına kayıtsız kalmayan grup üyeleri gence ulaştı. Duyarlı gençler, arabayla evinden aldıkları Paksoy ile bir gün geçirerek onun hayalini gerçekleştirdi. Paylaşım sonrası kendisini mutlu etmek için çabalayan grup ile geçirdiği günü SABAH'a anlatan Umut Paksoy, "2 yıl önce Antalya'da geçirdiği kazada boynum kırıldı ve felç kaldım. Sonrasında ise hayat benim zor bir hal aldı. Annem ve kız kardeşimle beraber yaşıyorum. Güçleri yetmediği için beni dışarıya çıkaramıyorlar. Bu yüzden 2 yıldır evdeyim. Hastaneye gitmek zorunda kaldığımda evin dışını görebildiğim için seviniyordum.Sonrasında ise sosyal medyada derdimi anlatıp yardım istedim. Sağ olsun arkadaşlar toplanıp beni arabayla evimden aldılar. Kahve alıp deniz manzaralı bir noktada oturduk. Sohbet edip kaynaştık. Yıllar sonra sosyalleşip dışarı çıkabildiğim için çok mutluydum. Yeniden özgür olduğumu, diğer insanlardan bir farkımın olmadığını gördüm. Gerçekten uzun zamandır en mutlu olduğum gündü" ifadelerini kullandı.Buluşmanın devamının geleceğini aktaran grup üyesi Doğukan Can, "Hep birlikte keyifli vakit geçirerek sohbet ettik. Buluşma bir kere ile sınırlı kalmayacak. Ben ve gruptaki diğer arkadaşlarım elinden geldiğince bu tarz faaliyetler yapmaya çalışacağız. Umut'u ve ailesini tanıdığıma çok memnun oldum" diye konuştu.