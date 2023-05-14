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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Bu benim ilk anneler günüm

Sudan’da yaşayan Sara, Türkiye’de gördüğü tüp bebek tedavisi sonrası mutluluğa kavuştu; Sara, 16 yıl sonra “Farah” adını verdikleri kızıyla ilk anneler gününü kutladı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Bu benim ilk anneler günüm
Sudan'da yaşayan ve 16 yıl önce evlenen Sara (37)-Fethi (50) çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca yaptıkları araştırmalar sonucu Türkiye'ye gelerek, tüp bebek tedavisini denedi. İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Sabri Cavkaytar ile tanışan çift, uygulanan kişiye özel tedaviyle 4 Mart'ta "Farah" adını verdikleri kızlarına kavuştular.



İlk Anneler Günü'nü yaşayan anne Sara, "Kızımı kucağıma alana kadar anne olacağıma inanamadım. Farah şu an 2,5 aylık. İsminin anlamı uzun yıllar beklenen mutluluk demek; kızım tam olarak adının anlamını yaşıyor. Kızımla birlikte ilk anneler günüm; yıllardır hayalini kurduğum ve özlemle beklediğim bir andı. Bize bu tarifsiz duyguları yaşatan doktorumuza her gün şükrediyoruz" dedi. Prof. Dr. Sabri Cavkaytar, kişiye özel tüp bebek tedavisi uyguladıklarını belirterek, "Sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından çiftimiz 16 yıl bekledikleri mucizelerine kavuştular ve Farah'ı kucağına aldılar. İlk Anneler Günü, çok heyecanlı" dedi.

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