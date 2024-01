Bu besinlerden uzak durun sigaradan kurtulun

Sigarayıbırakmayı düşünüyorsanız bazı besinlerden uzak durmanız gerekiyor. Şarku'l Avsat'ın Go Smoke Free sitesinden aktardığı habere göre, sigarayı kalıcı olarak bırakmaya çalışırken, baharatlı, kızarmış ve yüksek oranda tuz içeren yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. Ayrıca nikotini tetikleyen yüksek oranda şeker içeren atıştırmalıklar ve kahveden de uzak durulmalı. Uzmanlar, sigarayı bırakmayı düşünen kişilere nefes egzersizleri ve meditasyon yapmalarını ve mutlaka sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyor.. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve ciddi solunum yolu hastalıklarına yakalanma olasılığını artıran sigara, her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. DIŞ HABERLER