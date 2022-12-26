Bu bir kış rutini şubat sonuna kadar devam eder

Üst solunum yolu enfeksiyonları geçmiş yıllarda da özelliklearalık, ocak, şubat aylarında yükseldi ve hastanelerde yoğunluklarasebebiyet verdi. İnsanlar Kovid-19 salgını sebebiyleiki yıldır virüsler veya butür enfeksiyon odaklarındanuzak kaldı. Bu nedenle vücutlarınkoruyucu sistemleri bunlaraadapte olma süreci geçiriyor.Hastanelerde bu yıl birazdaha fazla yoğunluk yaşanıyorancak güçlü altyapıylayönetilebilir durumda.Solunum yolu enfeksiyonlarışubatın sonuna kadar devam eder. Bu rutin, kışdöneminde böyledir. Şu anda çocuklarda çoğunluklainfluenza veya rinovirüs gibi viral enfeksiyonlargözleniyor, streptokok enfeksiyonları da görülüyor.Yeni bir şey gibi algılanıyor ama bu zaten rutindegördüğümüz hastalık türlerinden. Şu anda tedirginlikyaşayacağımız bir durum yok.Kovid ile ilgili bir yükselme trendimiz yok, stabil, aynı seviyede seyrediyor. Ani bir yükselme söz konusu değil ama yok olmuş da değil. Yoğun bakım sayılarımızı da ölüm oranlarımızı da artırmış değil. Bunda aşının da etkisi var. Bir de insanların Kovid'e karşı direncinin de arttığını görüyoruz.