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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Bu bir kış rutini şubat sonuna kadar devam eder

AA
Bu bir kış rutini şubat sonuna kadar devam eder
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Üst solunum yolu enfeksiyonları geçmiş yıllarda da özellikle aralık, ocak, şubat aylarında yükseldi ve hastanelerde yoğunluklara sebebiyet verdi. İnsanlar Kovid-19 salgını sebebiyle iki yıldır virüsler veya bu tür enfeksiyon odaklarından uzak kaldı. Bu nedenle vücutların koruyucu sistemleri bunlara adapte olma süreci geçiriyor. Hastanelerde bu yıl biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor ancak güçlü altyapıyla yönetilebilir durumda. Solunum yolu enfeksiyonları şubatın sonuna kadar devam eder. Bu rutin, kış döneminde böyledir. Şu anda çocuklarda çoğunlukla influenza veya rinovirüs gibi viral enfeksiyonlar gözleniyor, streptokok enfeksiyonları da görülüyor. Yeni bir şey gibi algılanıyor ama bu zaten rutinde gördüğümüz hastalık türlerinden. Şu anda tedirginlik yaşayacağımız bir durum yok.



KOVİD'E DİRENÇ ARTTI: Kovid ile ilgili bir yükselme trendimiz yok, stabil, aynı seviyede seyrediyor. Ani bir yükselme söz konusu değil ama yok olmuş da değil. Yoğun bakım sayılarımızı da ölüm oranlarımızı da artırmış değil. Bunda aşının da etkisi var. Bir de insanların Kovid'e karşı direncinin de arttığını görüyoruz.

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Bu bir kış rutini şubat sonuna kadar devam eder
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