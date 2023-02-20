‘Bu boyutta deprem daha önce görmedik’

BÜYÜK yıkımın yaşandığı Hatay'a İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AECID) sahra hastanesi kurdu. Günde 200 kişiyi muayene etme kapasitesine sahip olan hastanede doktor, hemşire ve teknisyenler olmak üzere 82 kişi görev yapıyor. Sahra hastanesinin müdürü Roberto Arranz, "24 hastamızı yataklı olarak misafir edebiliyoruz. Cerrahımız ve ameliyathanemiz var. Çocuk ve doğumhane ile acil hekimlerimiz bulunuyor. Psikiyatri doktorlarımız var. Fizik terapisi yapabilen arkadaşlarımız var. Travmatoloji ve ortopedi ağrılarına karşı ekiplerimiz var. Bu boyutta bir deprem daha önce görmedik. Antakya'ya dün gittik. Orada olayın boyutunu daha iyi anladık" diye konuştu. DHA