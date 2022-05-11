Bu çiçeği koparana 100 bin lira ceza

KORUMA BİLİNCİ GELİŞTİRİLMELİ

Çan Çiçeklerinin önemi ve korunması konusunda yöre halkının bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), "Dünyada yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi için önemli türler arasında olan Çan Çiçeklerini, öncelikle yetişmiş olduğu coğrafyadaki insanlara tanıtmak, eğitim kurumlarındaki öğrencilere bu konuda bilinçlendirmek ve koruma bilincini geliştirmek gerekir. Kent pazarlarında bazı pazarcıların doğadan kopardığı Çan Çiçeklerini tezgahlarında satışa sundukları görülmektedir. Pazarlarda Çan Çiçekleri, Akzambaklar, hassas anemonlar ve orkide gibi birçok farklı türün de satıldığı görülmektedir. Böyle önemli türlerin pazar yerlerinden alınmaması, satan kişilerin koparmamaları konusunda uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Endemik ve nadir türlerin tanıtılması, korunması ve cezalarıyla ilgili bir poster çalışması yapılarak muhtarlıklara, köy kahvelerine ve eğitim kurumlarına asılması önemli ölçüde yararlı olacaktır" açıklamasını yaptı.