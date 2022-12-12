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Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:16 Son Güncelleme: 12.12.2022 10:40

Kadınları zorla alıkoyup tehditle fuhuş yaptıran kadın suç makinesi çıktı

Konya'da farklı kişilerin kimlikleriyle kiraladığı günlük dairelerde kadınları zorla alıkoyup, fuhuş yapmaya zorlayan 27 yaşındaki Fatma Akbaba gözaltına alındı. 36 farklı suç kaydı olan Akbaba'nın fuhuş yapmak istemeyen kadınları da şiddet uygulama tehdidiyle fuhuş yapmaya devam ettirdiği, paralarını da elinden aldığı belirtildi. Akbaba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kadınları zorla alıkoyup tehditle fuhuş yaptıran kadın suç makinesi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, farklı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak 7 farklı daire kiralayan ve bu dairelerde kadınlara şiddet uygulayıp, zorla alıkoyan ve aynı zamanda kadınları para karşılığında fuhuş yaptıran şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler yapılan çalışma sonucu cinsel İstismar, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, fuhşa zorlama gibi suçlardan 36 kaydı bulunan ve 2 ayrı mühür bozma suçundan da aranması bulunan Fatma Akbaba olduğunu tespit edildi.

ÖNCE DAYAK SONRA FUHUŞ

Ekipler suç makinesi Fatma Akbaba'yı kısa süre içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. Akbaba'nın polis tarafından mühürlenen birçok adresin mührünü kırarak fuhuş yaptırmaya devam ettirdiği, fuhuş yapan kadınların parasını elinden alarak onlara çok az bir miktar para verdiği, fuhuş yapmak istemeyen kadınları da şiddet uygulayarak tehdit ettiği öğrenildi. Akbaba'nın müşterilerine de kadınların fotoğraflarını atıp, seçtirdiği ileri sürüldü. Fatma Akbaba 'Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama', 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kadınları zorla alıkoyup tehditle fuhuş yaptıran kadın suç makinesi çıktı
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