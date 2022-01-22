Bu da orta parmak skandalı!

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Kupası (EHF European Cup) son 16 tur maçı kapsamında İzmir'de 28-28 berabere kaldığı İspanyol Rocasa Gran Canaria ile Kanarya adalarında rövanş maçına çıktı. İzmir ekibinin 36-27 kaybettiği müsabakanın son çeyreğinde başantrenör Celal Gençoğlu, rakip takımın seyircileri ile tartıştıktan sonra tribünlere karşı orta parmak işareti yapınca salonda gerginlik yaşandı.

Gözlemcinin uyarısı üzerine Hırvatistan Federasyonu'ndan Lucia Janosikova ve Barbora Bocakova'dan oluşan hakem ikilisi, Celal Gençoğlu'na kırmızı kart göstererek baş antrenörü sahadan attı. İzmir ekibinin Avrupa Şampiyonasına veda ettiği karşılaşma sonrası İspanyol ekip, Gençoğlu'nun orta parmak hareketinin yer aldığı görüntüleri kare kare facebook hesabından takipçileri ile paylaştı. Büyük tepki toplayan olayla ilgili Avrupa Hentbol Federasyonu da harekete geçti. Avrupa Hentbol Federasyonu'nun aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesinde akademisyen olarak da görev yapan baş antrenörden yaptığı centilmenlik dışı hareket nedeniyle savunma isteyeceği öğrenilirken belediye spor kulübüne de para cezası verileceği ifade edildi.

70 BİN AVRO ÇÖP OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Fransa'dan 70 bin avroya satın aldığı sanal maraton uygulamasının yıllık güncelleme ücretini yatırmayarak İzmirlinin parasını çöpe atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu sefer de Avrupa Spor Kamuoyunda çok konuşulacak bir skandala imza attı. 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Kupası (EHF European Cup) son 16 tur maçında yaşandı.

HEYETTE ODAMAN DA YER ALDI

İzmir'de oynanan ilk maçta İspanyol rakibi Rocasa Gran Canaria ile 28-28 berabere kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, rövanş için Kulüp Başkanı Ersan Odaman'la birlikte müsabakanın oynanacağı Kanarya Adaları'na gitti.

TRİBÜNLERE EL HAREKETİ YAPTI

16 Ocak'ta İspanyol Rocasa Gran Canaria ile Antonio Moreno Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen İzmir ekibi, maçı 36-27 kaybederek şampiyonaya veda etti. Maça karşılaşmanın son çeyreğinde İzmir ekibinin Baş antrenörü Celal Gençoğlu'nun yaptığı hareket damga vurdu. Müsabaka oynanırken rakip takımın seyircileri ile tartışan Gençoğlu, tribünlere doğru orta parmak hareketi yaptı.

KIRMIZI KARTLA SALONDAN ATILDI

Seyircilerin büyük tepki gösterdiği olay sonrası gözlemcinin uyarısı ile Hırvatistan Federasyonu'ndan Lucia Janosikova ve Barbora Bocakova'dan oluşan hakem ikilisi, Celal Gençoğlu'na centilmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart göstererek sahadan attı. Gençoğlu'nun yaptığı el hareketi uluslararası arenada da tepkiye neden oldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAYINLADILAR

İspanyol Ekibi, maç sonrası sosyal medya hesaplarından Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı Baş antrenörü Celal Gençoğlu'nun tribünlerdeki seyircilere karşı yaptığı centilmenlik dışı hareketin kare kare fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. İspanyol taraftarların büyük tepki gösterdiği olayla ilgili olarak Avrupa Hentbol Federasyonu da harekete geçti.

Federasyonun, önümüzdeki günlerde gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda baş antrenör Gençoğlu'ndan savunma isteyeceği öğrenilirken kulübün de para cezasına çarptırılacağı belirtildi. Bir tarafta bunlar yaşanırken diğer taraftan müsabaka sırasında tribünlerde bulunan ve olaya birebir şahit olan Belediye Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman'ın takımın baş antrenörü Celal Gençoğlu'na karşı nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu