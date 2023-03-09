Bu da sahte hemşire bir apartmanı dolandırdı

Sakarya Ferizli İlçesi'ndeki bir apartmana 'hemşire' olduğunu söyleyen bir kadın taşındı. Apartmanda herkese yardım ederek güvenlerini kazanan H.K. isimli kadın, güven ve yardım kısmı tamamlanınca dolandırma faslına başladı. İddiaya göre ilk mağdur Havva Ç. oldu. Sahte hemşire, Havva Ç.'nin evine gidip telefonla oynayan çocuğun elinden telefonu alıp tüm bankadaki bilgilerini kopyalayarak 85 bin TL birikimlerini boşattı.





H.K. isimli kadın, bir diğer komşusunun da bankadaki varını yoğunu kendi hesabına aktardı. İcralık olan başka bir kadına da sözde yardım elini uzattı, bir çırpıda 14 bin lira değerindeki altınları çaldı. İddiaya göre sahte hemşire bakkala da 'maaşımı alamıyorum' diye yalan söyleyip veresiye defterine 5 bin lira borç yaptı. Dolandırıldığını anlayan komşular, soluğu savcılıkta aldı. Sahte hemşire ise sırra kadem basarken, polis sahte hemşireyi her yerde arıyor.

Mağdur olan komşular, yaşadıkları olayla ilgili SABAH'a konuştu. Gülcihan K., "Apartmanımıza yaklaşık 5 ay önce geldi. Kendisini hemşire olarak tanıttı. Kendisine güvenmemi sağladı. Çocuğumun eline çizgi film izlemesi için telefonu verdiğimde, telefonu alıp bütün bilgilerime ulaşıyor, hesaplarıma, kredi kartlarıma kadar patlatıyor. 10 yıl bir fabrikada çalışmıştım ve tazminat param yatmıştı. Hatta bunu bütün bina biliyordu kutlamasını bile yaptık. Kutlama yaptığımız sırada o da buradaydı. Toplam 80 milyara yaklaşık param gitti. Gerçekten çok mağdurum. Birde kredi kartımı patlatmış oradan da 32 milyar borcum var. Her gün bankadan arıyorlar beni ve bu parayı ödeyecek hiç durumum yok." dedi.

Bir başka mağdur kadın Havva Ç., "Eşime, 'abi benim askıda param var senin hesabına atmak istiyorum. Senin hesabına atarsam paramı alabiliyorum yoksa alamam.' dedi. Biz eşime gönderdi sanıyoruz ama aslında göndermemiş. Bize de internet bankacılığına girme abi seninki de askıda kalacak dedi. Adamı böyle oyalıyor. On gün girme, beş gün girme ama yok ardı gelmiyor. Ama parayı almış bizim haberimiz yok ki. O yüzden zaten eşime internet bankacılığına girme diyor. Birde benim çocuk internetten bir şey sipariş etmiş onu anlamamıştı. Havva'ya sordu anlamıyorum bir bakar mısın diye ona gösterdiği gibi Havva bütün bilgileri almış. Eşimin, kredi kartı ve maaş kartı birmiş hesabında neyi var neyi yok hepsini almış. Toplam 80 milyar dolandırıldım." dedi.

14 bin değerindeki altınları çalınan mağdur Ceylan ise, "Benim evim icralık oldu, bu bodrum kata geçerken, o zaman sevgilisi tanıştırdı bizi, o getirmişti evimize. Benim de altınlarımı çaldı, 14 bine yakın. Şöyle çalındı kuyumcu var söyledi o daha yüksek fiyata bozar onu hem evin eşyalarını daha iyi alırız dedi. Beraber gitmiştik öyle öyle atlattı bizi. Aldıktan sonra daha geri parayı vermedi bize, dolandırıcı olduğunu öğrenince. 14 bin belki de daha fazla dolandırıldık." ifadelerini kullandı.

Mağdur bakkalcı Mahmut U. "Benden geldi buraya bir şeyler aldı maaşımı alamıyorum diye yalan söyleyip burada yazdırdı. Toplamda 5 bin liralık hesabı duruyor." diye konuştu.