Bu da ses sistemi krizi! Ses sistemi için Özel devreye girmiş

Bu günlerde işten çıkarılan işçilerin başlattığı oturma eylemi, memur ve işçilere ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesinde bu sefer de ses sistemi krizi patlak verdi.

BAL ETKİNLİK İÇİN BÜYÜKŞEHİR'DEN SES SİSTEMİ İSTEDİ AMA…

Edinilen bilgiye göre, kısa adı BAL olan Bornova Anadolu Lisesi, düzenleyeceği bahar şenliği için Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine ses sistemi verilmesini talep etti.

BÜYÜKŞEHİR TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

Ancak, belediyenin Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Başkan Cemil Tugay'ın okullardan gelen bu taleplerin kabul edilmemesi yönünde talimatı olduğunu ve bu nedenle talebi karşılamayacaklarını bildirdi.

ÖZEL'İN TALİMATI İLE VERİLDİ

Aldıkları bu cevap üzerine iddiaya göre okul ve vakıf yönetimi, kendisi de BAL'da eğitim gören Genel Başkan Özgür Özel'e ulaşıp durumu anlattı. İddiaya göre Özel'in devreye girmesi ile büyükşehir belediyesi, bu tutumundan vazgeçti. Ardından da okul yönetimine ses sisteminin verileceği bildirildi.

SOYER'DE BAL MEZUNUYDU

Kulislerde Tugay'ın BAL'ın talebine olumsuz yaklaşmasında bir önceki başkan Tunç Soyer'in de BAL mezunu olmuş olmasının etkili olmuş olabileceği konuşulmaya başlandı. Tunç Soyer 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde BAL'dan okul arkadaşı birçok ismi belediyede önemli görevlere getirmişti. Tugay, seçim sürecinde kendisine destek olmadığı için katıldığı bir etkinlikte Soyer'e tepki göstermiş, adaylık süreci boyunca birbirleri ile fotoğraf vermekten kaçınan ikiliyi temaslarda bulunmak için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya getirmişti.

TINAZTEPE İÇİN DE VERMEDİ

Öte yandan bazı kaynaklar Büyükşehir Belediyesinin kendisinden yapacağı bahar şenlikleri için ses sistemi talep eden Tınaztepe Üniversitesinin isteğini de aynı gerekçe ile geri çevirdiğine dikkat çekti.