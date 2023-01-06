Bu dolandırıcılık hikâyesi ancak filmlerde olur

Düzce'de Erol (60) ve Kezban Eren (58) çiftinin hayatı, telefon dolandırıcının yalanıyla kabusa döndü. Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, "Banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçti" yalanıyla önce Kezban Erol'u, sonra eşini dolandırdı. Şikayetçi olan Erol Eren, eşinin de dolandırıldığını emniyette öğrendi. 170 bin lira kaptırdıklarını anlatan Erol Eren, "Haberlerde çıkmış olmasına, uyarılar yapılmasına rağmen dolandırıcılar ile konuşurken öyle bir gaflete girdik ki, ne dedilerse yaptık" dedi. Kezban Eren de "Kredi kartım kaybolmuştu. Banka görevlisine kartımın kaybolduğunu söyledim. Kendisi bana 'Bir şey olmaz' dedi. O kredi kartım da dolandırıcılar" diye konuştu. İHA