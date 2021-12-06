Bu dostluk kaderle başladı umutla sürüyor





ŞAHENDER TUNCAY: YAŞITLARI GİBİ YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM

Oğluma 6 aylıkken teşhis konuldu. Eşimi kaybettiğim için 15 yıldır bu mücadeleyi tek başına sürdürüyorum. Çorum'da yaşıyoruz. Bir aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde yatarak fizik tedavi görüyor. Evladım yürüyemiyor ve ellerini rahat kullanamıyor. Oğlumun yaşıtları gibi koşmasını, yürümesini, konuşmasını, kimseye bağlı kalmadan yaşamasını istiyorum.



HAYALİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK

Oğlum tam bir bilgisayar ve matematik kurdu. Yazılım çalışmaları yapıyor. Ezberi ve hafızası çok iyi. YouTube kanalı bile açtı. Hayali YouTube fenomeni ve bilgisayar mühendisi olmak.