Bu dostluk kaderle başladı umutla sürüyor

Serebral Palsi (Beyin felci) hastalığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Celal Tuncay ve Yiğit Murat'ın hastane odasında başlayan arkadaşlıkları, birlikte geçirdikleri vakitlerde gülüşmeleri herkesi duygulandırıyor. Türkiye'deki 700 binin üzerindeki serebral parsi hastasından ikisi onlar. Hem Celal hem de Yiğit babalarını kalp krizi nedeniyle kaybetmiş. Anneler Şahender Tuncay ve Şenel Murat'ın en büyük endişesi evlatlarından önce hayatlarını kaybederek onları yalnız bırakmak. İki anne SABAH'a konuştu:
ŞAHENDER TUNCAY: YAŞITLARI GİBİ YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM
Oğluma 6 aylıkken teşhis konuldu. Eşimi kaybettiğim için 15 yıldır bu mücadeleyi tek başına sürdürüyorum. Çorum'da yaşıyoruz. Bir aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde yatarak fizik tedavi görüyor. Evladım yürüyemiyor ve ellerini rahat kullanamıyor. Oğlumun yaşıtları gibi koşmasını, yürümesini, konuşmasını, kimseye bağlı kalmadan yaşamasını istiyorum.
HAYALİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK
Oğlum tam bir bilgisayar ve matematik kurdu. Yazılım çalışmaları yapıyor. Ezberi ve hafızası çok iyi. YouTube kanalı bile açtı. Hayali YouTube fenomeni ve bilgisayar mühendisi olmak.
ŞENEL MURAT: BİR KERE 'ANNE' DEDİĞİNİ DUYSAM DÜNYALARI VERİRİM
7 aylık bebekken teşhis konuldu. Yıllardır oğlumun sesine hasret yaşıyorum. Bir kez olsun 'anne' dediğini duysam dünyaları veririm. Yiğit 4 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğluma hem annelik hem babalık yapıyorum. Yiğit devamlı gülümseyen bir çocuk. Konuşamadığı için gözleriyle anlaşıyor. Kendisiyle sohbet edilmesini çok seviyor. Yürüyemediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiriyor.
DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN
Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Engelli ve hastalara yönelik atılan adımlar çok güzel. Şehir hastaneleri çok kaliteli hizmet veriyor. Düzenli check up yapılıyor. Ve bunlar için bir lira ücret ödemiyoruz.