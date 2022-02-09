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Giriş Tarihi: 10.2.2022

‘Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti’

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
‘Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti’
UZUN süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Sait Uçar (60), önceki akşam hayatını kaybetti. Menajeri Naz Özcan vefat haberini, "Sanat çınarımız, canımız Sait Uçar'ı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Trabzonspor Kulübü de "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti" paylaşımı yaptı. Evli ve iki çocuk babası Sait Uçar, bugün Trabzon Maçka'ya bağlı Hamsiköy'de öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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‘Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti’
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