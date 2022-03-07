Bu ekipten aile içi şiddete geçit yok

İzmir'de Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve kadın polislerden oluşan "Mavi Melekler" ekibi 30'u erkek, 306'sı kadın olmak üzere şiddet mağduru 336 kişiyi koruyor. Aile içi şiddet mağdurlarını evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Mavi Melekler ayrıca KADES ihbarlarına Mini Cooper marka lüks araçlarıyla gidiyor. Mavi melekleri lüks araçla görenler gerçek polis olduklarına inanamıyor ve 'hangi film ya da dizinin sahnesi çekiliyor?' diye soruyor.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 3 kadın polisten oluşan "Mavi Melekler" isimli ekip herkesin dikkatini çekiyor. Lütfiye Aysel (26), Melek Onmuş (28) ile Sıddıka Eken (27) isimli polis memurlarından oluşan ekibi Mini Cooper marka lüks araçla sokaklarda devriye atarken görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Bazı vatandaşlar polislerin yanına giderek 'hangi film ya da dizinin sahnesi çekiliyor?' diye soruyor, gerçek polis olduklarına inanamıyor. Aliağa sokaklarında asayişi sağlayan Mavi Melekler'in asli görevlerinden biri de aile içi şiddet olayları. Hakkında koruma kararı verilen 30'u erkek, 306'sı kadın olmak üzere 336 kişi ile sürekli görüşüyor, bir sıkıntıları olup olmadığını soruyor. Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) ile gelen ihbarlara da giden Mavi Melekler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün en gözde ekiplerinden biri haline geldi. Aliağa sokaklarında devriye atan ekip, kimlik kontrolü ve GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu da yapıyor. Kadın polisler karantina tedbirleri kapsamında evlerinde bulunması gereken kişileri adreslere giderek kontrol de ediyorlar.
ŞİDDET MAĞDURLARI ONLARA EMANET
Kadının detaycı ve ayrıntıcı yapısıyla polislikte daha titiz çalıştığını vurgulayan Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, "Mavi Melekler en gözde ekiplerimizden biri. Çok başarılılar. En asli görevlerinden biri aile içi şiddet olayları. Koruma kararı olan 30'u erkek 306'sı kadın toplam 336 kişiyi onlara emanet ettik. Asayişin yanı sıra koronavirüs vaka sayılarının yüzde 90 düşmesine de büyük katkı sağladılar. Koronavirüs şüphesiyle evlerinde karantinada bulunan kişilerin adreslerine gidip tek tek kontrol ediyorlar. Daha sonra sonucunu İSDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) ve FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) programları üzerinden bildiriyorlar" dedi. 1.5 yıllık polis memuru Lütfiye Aysel, "İşimi severek yapıyorum. Şiddet mağduru kadınlarla görüşmeye gittiğimizde karşılarında kadın polisi görünce daha çok mutlu oluyorlar. Bizi adeta kendi kızları, kardeşleri gibi görüyorlar" dedi. 28 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Melek Onmuş, "Bazen bizim gerçek polis olduğumuza inanmıyorlar. Yanımıza gelip 'hangi film ya da dizinin sahnesi çekiliyor? diye soruyorlar. Gerçek polis olduğumuzu söyleyince çok şaşırıyorlar" diye konuştu. 27 yaşındaki 1.5 yıllık polis memuru Sıddıka Eken, "Mesleğimi severek yapıyorum. Gelen ihbarlara gidiyoruz. Asayiş ekibi olarak da görev yapıyoruz. Özellikle bizi karşılarında gören kadınlar daha samimi buluyorlar. Bu hoşlarına gidiyor" dedi.