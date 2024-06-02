‘Bu evde bir köpek var’ sözünden kan döküldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, önceki gün eve yasaklı pitbull cinsi köpek getirdiği için tartıştığı 21 yaşındaki oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan Mustafa Doğanoğlu'nun (46) ifadesine SABAH ulaştı. İfadesinde, oğluyla çeşitli nedenlerle sık sık tartıştıklarını anlatan Mustafa Doğanoğlu, "Olay günü de eve pitbull cinsi köpek getirdi. Evde köpeğe bakamayacağımızı geri götürmesini söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada 'bu eve bir köpek yeter' dedim. Bunun üzerine tartışmamız daha da büyüdü. Ardından, ekmek bıçağını alıp oğlumu bıçakladım. Pişmanım" dedi.