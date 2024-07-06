Bu evden tam 42 kamyon çöp çıkartıldı

Düzce Belediyesi hizmet alanına yeni dahil olan Gökçe Mahallesi'nde 20 yıldır sorun oluşturan ve şikayet konusu olan çöp ev, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile boşaltıldı.

153 numaralı Beyaz Masa Hattı'na yapılan ihbar sonrası Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemede, anne baba ve 3 çocuktan oluşan bazıları zihinsel engelli 5 kişilik ailenin, çöplerle ve hayvanlarla iç içe sağlıksız şartlar altında yaşadığı tespit edildi.

Trajik durum üzerine Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme yapılması talep edildi. Halk sağlığına aykırı durumların belirlenerek raporlanması sonrası, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün takibini sürdürdüğü yaklaşık iki aylık süreç sonunda Düzce Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu'ndan evin boşaltılması kararı çıkarıldı.

Çöp evin temizlenmesi için Düzce Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri görevlendirildi.

Eve giden ekipler, öncelikle evdeki aileyi, 11 köpeği, 20'ye yakın kediyi, çok sayıdaki tavuk ve civcivi ev dışına çıkardı.

Ardından da maskeler ve eldivenler takarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, 5 gün boyunca süren çalışmalar sonunda 2 katlı evden ve bahçesinden 42 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Aile ile iç içe yaşayan köpekler ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak genel kontrolleri yapılmak üzere Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürüldü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında olacağı, ardından ise aileye geri verileceği açıklandı.

Çöpten arındırılan evde, hijyen ve yaşam koşullarını sağlamak üzere tadilat ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Öz bakım, düzenli temizlik ve günde 2 öğün sıcak yemek hizmetlerinden yararlandırılacak 5 kişilik aile bireylerine, sosyal ve psikolojik destek verileceği de açıklandı.

20 senedir çöp biriktirilen ve etrafa kötü koku yayan evin temizlenmesi çalışmalarından büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri, başta Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere belediye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.