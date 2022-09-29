Bu festivalin tadı damaklarda kaldı

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa'nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün süren İpeksi Lezzetler Gastronomi Festivali'nde vitrine çıktı. Renkli kortej yürüyüşü ile başlayan festival kapsamında dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park, festival süresince Bursalıların akınına uğradı. Bursa'nın marka lezzetlerinin yanında farklı yörelere ait geleneksel tatlar da Bursalılarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli desteklenen Bursa'nın üretici kadın kooperatif ve dernekleri de festivalde el emeklerini sergileme imkanı buldu.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN GASTRO SAHNE

Gastro Şefler, Gastro Ekonomi, Gastro Ticaret ve Gastro Beslence temalı akademik oturumlarla gastronominin tüm yönleriyle ele alındığı festivalde; gastro showlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, konserler de büyük ilgi gördü. Şef Ömür Akkor, Şükran Kaymak, Şef Danilo Zanna, Şef Hazer Amani, Akademisyen Şef Dr. Esat Özata ve Şef Arda Türkmen hem sahne şovları hem de söyleşileriyle Bursalıların gönlünde taht kurdu. Festivalin ikinci günü yapılan Buray konserinde ise coşku adeta doruğa çıktı. Konser alanını hınca hınç dolduran Bursalılar, dev bir koro halinde ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Bu arada festival kapsamında yapılan en uzun börek yeme yarışması, baklava yeme yarışması ve en fazla tahinli pide yeme yarışmaları da hem çekişmeleri hem de renkli görüntülere sahne oldu. En hızlı yiyenlerin kazandığı yarışmalar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. 'Annemle yemeğe sevgi kattık' yarışmasında ise küçük şefler mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

PROTOKOL MUTFAKTA

Festival sadece ünlü şefleri ve çocukları ve gastronomi öğrencilerini değil Bursa protokolünü de mutfakla buluşturdu. Festivalin ilk günü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, önlük giyip mutfak tezgahının başına geçti. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen protokol üyelerinden Başkan Aktaş enginar dolması, Milletvekili Refik Özen kirte kebabı, Milletvekili Osman Mesten damat paçası ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan pideli köfte ve Halide Serpil Şahin de erikli kavurma yaptı. Protokol üyeleri, yaptıkları yemekleri daha sonra vatandaşlara ikram etti. Protokol yaptığı yemeklerle, vatandaşlardan da tam not aldı. Başkan Aktaş, festivalin son gününde de Arda ile Omuz Omuza programının çekimi için önlük giyip, mutfaktaki maharetlerini sergiledi.

BURSA İÇİN DOĞRU BİR İŞ

Bursa Gastronomi Festivali'ni değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih boyunca farklı kültürlerin harmanlandığı şehir olan Bursa'nın aynı zamanda önemli bir gastronomi kenti olduğunu sürekli vurguladıklarını söyledi. Bu zengin mutfak kültürünü ortaya çıkarıp, turizme kazandırmak için de 1 yılı aşkın süredir Gastronomi Festivali'ne hazırlandıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Gerçekten 3 gün boyunca vatandaşlarımız festivale büyük ilgi gösterdi. Hem halkımızın hem de festivale katılan gastronomi profesyonellerinin olumlu değerlendirmeleri ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. İnşallah bundan sonraki yıllarda yapılacak daha geniş kapsamlı festivallerle Bursa mutfağını çok daha geniş kitlelere duyurmuş olacağız. Ben katılımlarıyla festivalimize değer katan vatandaşlarımıza, akademisyenlerimize, firmalarımıza, şeflerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.