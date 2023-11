Bu fidanlar Türkiye Yüzyılı’na nefes olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganıyla yurdun dört bir yanında fidan dikim programı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fidan dikimi etkinlikleri ile dün 81 ilde toplam 5 milyon 2023 adet fidan toprakla buluşturuldu. 2023 noktada dikilen fidanlar ile Cumhuriyet Ormanları oluşturulması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ankara'daki TİGEM kampüsünde gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılarak fidan dikti. Etkinlikte, Yılmaz ve Yumaklı, vatandaşlara dikmeleri için de fidan dağıttı.Etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Bir fidanla başlayan bu serüven, Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 2023 farklı yerde, 5 milyon 2023 fidanın daha kök salması ile büyüyecek. Yeşil vatanımız daha da güçlenecek. Tüm vatandaşlarımızı, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, geleceğimize daha yeşil bir Türkiye mirası bırakmak için Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ise, Türkiye'nin orman yangınları ile mücadeledeki başarılarına değinerek, "2021 yılında yanmış alanlar 2022 yılının sonuna kadar rehabilite edilmiş oldu. 2022 yılında yanmış alanlar da 2023 yılının sonuna kadar tamamıyla rehabilite edilmiş olacak" diye konuştu.CumhurbaşkanıErdoğan yayımladığı mesajında her şehirde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanlarının kurulduğunu belirterek, "Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünya gündeminden düşmediği bir dönemde havanın, suyun, toprağın, ağacın ve vârisi olduğumuz bütün güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Rabb'imizin bize emaneti olan tabiata sahip çıkarak gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bir fidan dikin' emrine uyarak ağaçlandırma, ormancılık ve milli park projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz. Son 22 yılda yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanımızı 2.5 milyon hektar artırdık. Tabiat parkı sayımızı 17'den 266'ya çıkardık. Bugün dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkelerden biriyiz. BM listelerinde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyoruz" dedi.Emine Erdoğan da etkinlik kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin 100. yılında toprağa can katan tohumlar, bugünümüze yeni bir soluk, yarınlara umut olacak. 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' diyerek, daha yeşil bir Türkiye için tek yürek olalım. Unutmayalım; her fidan, vatana armağan" ifadelerini kullandı.Murathan YILDIRIM - Ali EKEYILMAZ / ANKARA Tolga YANIK - Kazım BOLAT - Hakan Gökkaya - Erdoğan ÖZTÜRK