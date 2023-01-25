Haberler Yaşam Haberleri Bu gece Regaip Kandili
Giriş Tarihi: 26.1.2023

Bu gece Regaip Kandili

Bu gece Regaip Kandili
İslam âleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bugün idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi. Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkat çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi. Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kuran-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız elveriyorsa nafile oruç tutabiliriz" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme
Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber'den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı
Son dakika: Kritik MGK Toplantısı sonrası İsveç ve Finlandiya'ya NATO mesajı
Finlandiya'dan 'NATO üyeliği' adımı: Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı sonlandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı cinayet işledi!
Son dakika: ABD'den Ukrayna'ya tank desteği
Zehir tacirinden akıllara durgunluk veren hareket: Karşısında polisleri görünce...
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu gece Regaip Kandili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA