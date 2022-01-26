Bu görüntü o şehirden! Ekipler yaşlı adam için harekete geçti 11 saatte 7 kez çığ düştü!

Vali Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, sağlık durumu iyi olan Ayyıldız için ekiplerin büyük özveriyle adeta seferber olduklarını söyledi.

Zor şartlarda çalışan ekiplerin her birine ayrıca teşekkür eden Taşbilek, "Fedakarca, zor koşullarda çalışan ekiplerimiz hastamıza ulaşarak beklenen yardımı ulaştırmıştır. Yolculuk sırasında yaşanan çığ düşmeleri ve kar yağışına rağmen büyük özveri gösterilmiştir. Bu anlamda emeği geçen herkese minnettarız." dedi.