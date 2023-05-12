Bu görüntüler pes dedirtti: Gerekenin yapılmasını rica ediyorum!

Bu sırada sünnet olacak çocuk bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izledi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, "Benim ve komşularımın çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atan bu şahıslar için gerekenin yapılmasını emniyetten rica ediyorum. Hem mahalle muhtarı hem Serkan Vatansever olarak benim böyle bilinçsiz gençlere ihtiyacım yok" dedi.

Avcılar'da pes dedirten görüntü: Sünnet düğünü konvoyunda drift yaptılar! O anlar kamerada | Video