Haberler Yaşam Haberleri Bu görüntüler pes dedirtti: Gerekenin yapılmasını rica ediyorum!
Giriş Tarihi: 12.5.2023 10:16 Son Güncelleme: 12.5.2023 10:24

Bu görüntüler pes dedirtti: Gerekenin yapılmasını rica ediyorum!

İstanbul Avcılar'da trafik magandaları dehşet saçtı.... Bir sünnet düğünü konvoyuna eşlik eden otomobiller, trafiği keserek drift yaptı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

DHA
Bu görüntüler pes dedirtti: Gerekenin yapılmasını rica ediyorum!

Avcılar'da bir sünnet düğünü için konvoy oluşturan araçlardan Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule'de durdu. Araçlar, trafiği keserek drift yaptı. Akan trafikte sırayla drift yapan otomobil sürücüleri, trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye attı. Bazı sürücüler ise, yolda ilerleyebilmek için driftin bitmesini beklemek zorunda kaldı.

Bu sırada sünnet olacak çocuk bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izledi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, "Benim ve komşularımın çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atan bu şahıslar için gerekenin yapılmasını emniyetten rica ediyorum. Hem mahalle muhtarı hem Serkan Vatansever olarak benim böyle bilinçsiz gençlere ihtiyacım yok" dedi.

Avcılar'da pes dedirten görüntü: Sünnet düğünü konvoyunda drift yaptılar! O anlar kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu görüntüler pes dedirtti: Gerekenin yapılmasını rica ediyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA