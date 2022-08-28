Bu hafta (29 Ağustos-1 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor

28 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi ile Ankara'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.