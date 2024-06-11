Haberler Yaşam Haberleri Bu hayvanlar neden öldü?
Giriş Tarihi: 12.6.2024

Bu hayvanlar neden öldü?

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Rahmiye’de bulunan bir derede kayda alınan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Köpek, koyun ve ineklere ait 7 hayvan leşi görenleri endişelendirdi

ABBAS ÇAKAR
Bu hayvanlar neden öldü?
Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Rahmiye'den geçmekte olan Camış deresinden gelen kokular, bölgede bulunan bir vatandaşı şüpheye düşürdü. Kokunun geldiği noktayı araştıran vatandaş, derede gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Derenin içinde ve kenarlarında köpek, koyun ve ineklere ait 7 hayvan leşi olduğu tespit edildi. Hayvanların, dereden içtikleri sudan zehirlenerek mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü bilinmiyor. Ayrıca, hayvanların dereye kendilerinin mi geldiği yoksa başkaları tarafından öldükten sonra mı bırakıldığı da cevabı merak edilen sorular arasında.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hayvanlar neden öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA