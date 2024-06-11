Bu hayvanlar neden öldü?

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Rahmiye'den geçmekte olan Camış deresinden gelen kokular, bölgede bulunan bir vatandaşı şüpheye düşürdü. Kokunun geldiği noktayı araştıran vatandaş, derede gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Derenin içinde ve kenarlarında köpek, koyun ve ineklere ait 7 hayvan leşi olduğu tespit edildi. Hayvanların, dereden içtikleri sudan zehirlenerek mi yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü bilinmiyor. Ayrıca, hayvanların dereye kendilerinin mi geldiği yoksa başkaları tarafından öldükten sonra mı bırakıldığı da cevabı merak edilen sorular arasında.