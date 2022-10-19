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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Bu insanlar bana yıllarca ‘anne’ dedi

İHA
Bu insanlar bana yıllarca ‘anne’ dedi
Kocaeli'nde Tufan Korkmaz'ın misafirliğe gittiği evde öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı. 22 Ocak'ta Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Erman K. ve evde bulunan Dursun Hakan A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklardan şikayetçi olan genç adamın annesi, "Oğlumu planlı bir şekilde öldürdüler. 5 bin TL için oğlumu öldürdüler. Bu insanlar bana yıllarca 'Anne' dedi" ifadelerini kullandı.

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Bu insanlar bana yıllarca ‘anne’ dedi
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