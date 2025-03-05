CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı İnay’ın ricası yetmedi: Planlar ikinci kez ret yedi

Karabağlar Belediyesi'nin İmar Planlarında Pazar yeri olarak işli Yeşilyurt Pazar Yeri alanının bir bölümünü ticari alana dönüştürme çabası bir kez daha hüsranla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren imar ve bayındırlık komisyonu dünkü toplantısında daha önce görüşüp ret verdiği imar plan tadilatı önerisini bir kez daha masaya yatırdı.

KOMİSYON TARAFLARI DİNLEDİ KARAR DEĞİŞMEDİ

Dün yapılan toplantı öncesi geçtiğimiz hafta Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay İnay, İmar Komisyonuna gelerek, pazaryeri planlarını neden ticari alana çevirmek istediğini anlattı. İmar Komisyonu İnay'ın ardından İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen ve İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'ı da dinledi. Erişen ve Acar, imar planlarına karşı olduklarını, öngörülen imar plan tadilatının gerçekleşmesi halinde pazarcı esnafının tezgah sayısının azalacağını ve bundan dolayı hak kaybı yaşanacağını ifade etti.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

İmar Komisyonu, Karabağlar Belediyesi'nde AK Partili ve bazı CHP'li meclis üyelerinin ret oyu kullanmasına rağmen oy çokluğu ile kabul edilip büyükşehir belediye meclisine gelen plan değişikliği önerisini oybirliğiyle reddetti.

AK PARTİLİ EROĞLU, "BU KARARDAN DÖNÜN" DEMİŞTİ

Karabağlar Belediye Başkanı İnay, Mit Evlerinin karşısında bulunan pazaryerinin imar planlarını değiştirerek ticari alana çevirmek istemişti. İnay'ın bu alanı bir markete kiraya vereceği iddia edilmişti. Plan değişikliği mecliste sert tartışmalara neden olmuş, Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, "Bu alan ticari alana dönerse pazaryeri esnafı çok mağdur olur. Pazarcılarla da görüştük, istemiyorlar. Tezgah sayısı azalacak, pazarcı esnafı mağdur olacak. Bu insanlar evine ekmek götürüyor. Zaten karşıda Mit Evleri var, buraya yüksek katlı yapı yapamazsınız. Bu karardan dönün" demişti.

İNAY'IN RİCASI ÜZERİNE YENİDEN GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

İmar planlarında Pazar yeri olarak işli alana ticaret notunun da eklenmesini öngören plan değişikliği, geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş ve oybirliği ile ret edilmişti. Yaşanan şok gelişme sonrası Karabağlar Belediye Başkanı İnay, mecliste yapılacak oylama öncesi CHP Grup toplantısında planların bir kez daha görüşülmesi için ricada bulunmuş ve İnay'ın ricası üzerine plan tadilatı meclis oturumunda tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna geri gönderilmişti. İmar komisyonu tüm tarafları dinleyerek, planları bir kez daha reddetti.