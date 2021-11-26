Bu kadarı da pes dedirtti, caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı

İHA'ya konuşan Çevik, "Abdest almaya geldim. Şaşkınlık yaşadım. Namaza geldim. Abdest alacaktım. Muslukları almışlar. Daha öncede olmuş ama ben ilk defa şahit oluyorum. Acaba niye aldılar? Niye söktüler? Bilmiyorum. Abdest alıp namaz kılacaktım" diye ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalınan muslukları bulmak için çalışmaları sürüyor.