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Giriş Tarihi: 7.12.2021 08:32 Son Güncelleme: 7.12.2021 08:57

Bu kadarına da pes! Damada “pompalı tüfek taktılar...

İHA
Bu kadarına da pes! Damada “pompalı tüfek taktılar...

İstanbul Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin süratı düşerken, salonda büyük alkış koptu.

Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.

Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.
Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Böyle takı töreni görülmedi... Damada düğünde pompalı tüfek taktılar | Video

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Bu kadarına da pes! Damada “pompalı tüfek taktılar...
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