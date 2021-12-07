Bu kadarına da pes! Damada “pompalı tüfek taktılar...

Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Böyle takı töreni görülmedi... Damada düğünde pompalı tüfek taktılar | Video