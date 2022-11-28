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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:25 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:26

Bu kadarına da pes: Hırsızlıktan serbest kalan zanlılar polisin çantasını çaldı!

İstanbul Esenyurt'ta, hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çalarak kaçtı. Çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden biri gözaltına alınarak tutuklandı. Diğer şüpheli ise aranıyor...

DHA
Bu kadarına da pes: Hırsızlıktan serbest kalan zanlılar polisin çantasını çaldı!

Esenyurt'ta, bir eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen E.D. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen E.D., C.B. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra polis memurunun masanın üzerinde bıraktığı, içinde cep telefonu ve cüzdanının bulunduğu çantasının yerinde olmadığı fark edildi. Adliyenin güvenlik kamera görüntüleri izlendiğinde çantayı adliyeden salıverilen E.D., C.B.'nin çaldığı anlaşıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak getirildiği aynı adliyede bu sefer tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Bu kadarına da pes: Hırsızlıktan serbest kalan zanlılar polisin çantasını çaldı!
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