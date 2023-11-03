Konya'da geçen yıl, "Su sayacına bakacağız" yalanıyla kapıyı açtırdığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (29) üzerine kezzap atan Sabit Türk (27), "Canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılandığı davada, hiçbir indirim uygulanmadan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Atılan kezzapla yüzü, kolu ve sırtından yaralanan Küçüktekin, SABAH'a konuştu.Yaşadığı acı ve travmanın tarif edilmez olduğunu anlatan Küçüktekin, "Yargılama sırasında hep, 'Acaba bir gün tahliye olup bana yeniden zarar verir mi' diye korktum. Adalet yerini buldu. Daha fazla ceza alsın isterdim ama en azından hiç indirim uygulanmadı. Karar sonrası rahat bir nefes aldım. Bu karar emsal olsun ki bırakın bir kadına kezzap atmayı, laf bile söyleyemesinler" dedi.