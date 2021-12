Bu karar hangi vicdana sığar

Acı olay Kocaeli 'nin Derince ilçesinde bulunan Turgut Reis İlkokulu 'nda 3 yıl önce yaşandı. 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler , üzerine 200 kilo ağırlığındaki okul bahçe kapısının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli 9 . Asliye Ceza Mahkemesinde 25 Kasım'daki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "taksirle öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle kapı yapım işini üstlenen firma sahibi H.E. ile kapı yapım işinin kabulünü yapan komisyon üyeleri T.T. ve K.Y'ye iyi hal indirimiyle 3 yıl 4'er ay, M.D'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak hüküm 24 ay taksitle, 24 bin 300 TL para cezasına çevrildi. Karara isyan eden Mehmet Ali'nin babası Selahattin İşler kazanın ardından psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Acılı baba "Hala tedavi görüyoruz, psikolojimiz, dengemiz bozuldu, travma yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz şu an. Bir oğlum daha var, 6 yaşına girdi. Okula göndermedim, korkuyoruz, emanet edemiyoruz" diye konuştu. İşler "Hem kapıyı yapan firma hem de okul yönetimi bize göre ödüllendirildi. Cezayı biz almış olduk. Biz bu kararı beklemiyorduk. Daha ağır bir ceza verilmesini bekliyorduk. Aldıkları cezayı da paraya çevirdiler. Bu bizim yaramızı daha da dağladı" dedi.Ailenin avukatı Hüseyin Keleş de kararın vicdanları yaraladığını belirterek "Bu hukuksuz karara karşı, kararı üst mahkemeye taşıyacağız ve istinaf mahkemesinden beklediğimiz ve gerçekten hukuka uygun, bir nebze olsun bu ailenin yüreğine su serpecek bir kararın çıkacağına inanıyoruz" dedi.GÖZYAŞLARINI tutamayan anne Reyhan İşler ise "Bizi mahvettiler. 3 senedir gözyaşlarım dinmiyor, her gün ağlıyorum. Bu gözyaşlarımın hesabını kim verecek? Biz adalete güveniyoruz ve hepsinin cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.