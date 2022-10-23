Bu kaza değil cinayet!

Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü Hacer Mukaddes Yanılmazer (74), yolun kenarında yürüdüğü sırada arkasından gelen Burcu Çakıoğlu (36) idaresindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Yanılmazer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Çakıoğlu gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Eşinden boşandığı ve 2 çocuğu olan Çakıoğlu'nun ifadesinde "50-60 kilometre hızla gidiyordum. Kadın aniden önüme çıktı. Yanımda bulunan Hacı Nuri A. direksiyonu birden sola kırmaya çalıştı. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi. Hacı Nuri A. da ifadesinde Çakıoğlu'nu yalanlayarak, "Yorgun olduğum için ön koltukta uyuyordum. Burcu duvara çarpınca uyandım. Kesinlikle direksiyona dokunmadım" diye konuştu.Ehliyetsiz olduğu ve kanında uyuşturucu maddeye rastlanıldığı öğrenilen Çakıoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.