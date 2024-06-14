Samsun’da fabrika yangını

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi sitesinde bulunan bebek bezi fabrikası çıkan yangında alev alev yanıyor. 24 saat vardiya usulü çalışan fabrikada yangın sabah 06.00 sularında meydana geldi. Yangın yerine hemen itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına TOMA'larda müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının etrafa sıçramaması için itfaiye büyük çaba harcarken çevre fabrikalar da boşaltıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.