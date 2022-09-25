Bu kez kadın, namus için tetiği çekti

Sinop'un Boyabat ilçesinde evli olan Şengül Harman kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle vurarak öldürdü. Olay 21 Ocak tarihinde Sinop'un Durağan ilçesinde meydana geldi. Adem Eyice sosyal medya üzerinden konuştuğu Şengül Harman'a sık sık yazarak kendisini sevdiğini, cinsel birliktelik yaşamak istediğini ifade ediyordu.

EŞİ EVDE YOKKEN GECE YARISI EVİNE ALDI

Şengül Harman ise Adem Eyice'nin yazılarına karşılık vererek yaklaşık 2 ay boyunca görüşme gerçekleştirdi. Olay günü Adem Eyice, Şengül Harman'ın eşinin hastaneye gittiğini öğrenince gece 02.00 sıralarında Harman'ın ikametine gitti. Genç kadın Eyice'yi eve alarak çocukların uyuduğunu kendisini odada beklemesini söyledi.

KAPIYI KİLİTLEYİP ÖLDÜRDÜ

Bu sırada evin kilerine giden Şengül Harman kırma tüfeği alarak Adem Eyice'nin bulunduğu odaya gitti. Tüfeği gören genç adam ayağa kalkınca Harman tüfeği ateşleyerek Eyice'yi göğsünden yaraladı. Yaralı halde evden çıkmaya çalışan Eyiceyi bir kez daha vuran genç kadın tüfek sesini duyan iki çocuğunu evin penceresinden dışarı çıkardı. Köylülerin silah sesini duymasıyla olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı.

'NAMUSUMU TEMİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Gözaltına alınan genç kadın verdiği ifadesinde eylemi namusunu temizlemek için gerçekleştirdiğini, Adem Eyice ile yaşadığı ilişkiyi köy halkının duyduğunu bu nedenle eşinin kulağına da gitmesinden çekindiğini ve Eyice'yi öldürmeyi planladığını itiraf etti. Şengül Harman ifadesinin devamında, maktul Adem Eyice'yi aynı köylü olduklarından dolayı 14 yıldır tanıdığını, kendisiyle arkadaşlıklarının olmadığını, Eyice'nin yaklaşık 1 ay önce kendisini kullanmış olduğu eşi Ünal Harman'ın üzerine kayıtlı hattan aradığını, telefonda kendisine "ben geliyorum" demesi üzerine korkusundan 'gel' dediğini anlattı.

TECAVÜZE UĞRADIĞI İÇİN MEKTUP YAZDI

Şengül Harman ifadesinde daha önce de Emrah E., isimli şahısla yine cinsel anlamda birlikteliğinin olduğunu, kendi el yazısıyla yazdığı ve tecavüze uğradığını iddia ettiği kağıt parçasını bilerek isteyerek yazdığını, bunu yazmasındaki amacın bu şahıslarla yaşadığı cinsel birlikteliğin duyulma ihtimaline karşılık kendisini savunmak için olduğunu, yaklaşık 2 ay öncesinde Adem Eyice ile facebook isimli sosyal medya uygulaması üzerinden mesajlaştığını belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı Şengül Harman hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin Adem Eyice'yi tasarlayarak öldürdüğünü belirleyerek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Harman, ilerleyen günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.