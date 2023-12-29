3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez kendi cenazeleri geldi

3 gün önce İstanbul'da yaşayan ve kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 33 yaşındaki Ömer Mandal'ın cenazesi yakınlarıyla birlikte, Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüyle memleketi Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze sonrası aynı otobüsle İstanbul'a dönen Kenan Cin ve Erdoğan Mandal, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Cin ve Mandal'ın cenazeleri de bu sabah Görele ilçesine getirildi. İlçenin Yeşildere köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal aile mezarlıklarında toprağa verildi.