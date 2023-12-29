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Giriş Tarihi: 29.12.2023 15:02 Son Güncelleme: 29.12.2023 15:21

3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez kendi cenazeleri geldi

İstanbul’dan yakınının cenazesiyle Giresun’a gelen ve cenaze sonrası Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 2’si memleketleri Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez kendi cenazeleri geldi

3 gün önce İstanbul'da yaşayan ve kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 33 yaşındaki Ömer Mandal'ın cenazesi yakınlarıyla birlikte, Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüyle memleketi Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze sonrası aynı otobüsle İstanbul'a dönen Kenan Cin ve Erdoğan Mandal, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Cin ve Mandal'ın cenazeleri de bu sabah Görele ilçesine getirildi. İlçenin Yeşildere köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal aile mezarlıklarında toprağa verildi.

Cenazeye yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakamı Refik Özsoy, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.

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3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez kendi cenazeleri geldi
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