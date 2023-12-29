3 gün önce cenazeye geldikleri köylerine bu kez kendi cenazeleri geldi

Cenaze sonrası aynı otobüsle İstanbul'a dönen Kenan Cin ve Erdoğan Mandal, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Cin ve Mandal'ın cenazeleri de bu sabah Görele ilçesine getirildi. İlçenin Yeşildere köyünde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cin ve Mandal aile mezarlıklarında toprağa verildi.