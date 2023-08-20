Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı

Karabük'te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca (59) isimli vatandaş, babadan kalma dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti. Kiracısını evinden çıkaramayan Kanca bür süre arıcında kaldı. ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı. Yüzde 60 engelli olan Kanca "Kiracı çıkmamakta ısrar ediyor. 2 bin liraya bana ders veriyor. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim" dedi. İHA