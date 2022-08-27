Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer sahilde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Kendini uyaran genç adama saldırdılar
Giriş Tarihi: 27.8.2022 10:42 Son Güncelleme: 27.8.2022 11:03

Sarıyer sahilde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Kendini uyaran genç adama saldırdılar

İstanbul Sarıyer sahilde cinsel birliktelik yaşayan çifti uyarmak isteyen genç adam, uyardığı çift tarafından darp edildi. Gencin parmağı kırılırken, çift cinsel ilişkiye girdiklerini yalanladı. Kendisini uyaran gencin aracına zarar verildiğini ileri süren taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sarıyer sahilde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Kendini uyaran genç adama saldırdılar

İstanbul'da bir cinsel ilişki vakası daha görüldüğü ortaya çıktı. Olay, 5 Temmuz günü akşam saatlerinde İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 30 yaşındaki O.D. kız arkadaşıyla birlikte araç içerisinde cinsel ilişkiye giriyordu. İddiaya göre iskelede arkadaşlarıyla birlikte bir bankta oturan A.B. isimli genç adam ve arkadaşları, araç içerisindeki O.D. ile genç kadını gördü. A.B., arkadaşlarıyla birlikte aracın yanına giderek gençleri uyarmak istedi. Bu sırada yine iddiaya göre O.B., araçtan inerek kendisini uyaran A.B.'ye saldırdı. A.B.'nin arkadaşları duruma müdahale etmek istediği sırada ise O.B.'nin aracının dikiz aynası kırıldı. Acil yardım hattını arayarak yardım isteyen A.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar, karakola götürüldü.

CİNSEL İLİŞKİ DAYAĞI

İfadesi alınan A.B., tarafları araç içinde cinsel birliktelik yaşadıkları için uyarmak istediğini, O.D.'nin ise bu duruma sinirlenerek, 'Sanane la.. İstediğimizi yaparız' diyerek kendisine saldırdığını ve aldığı darbe sonrası parmağının kırıldığını ifade etti. O.D ise, arabada kız arkadaşıyla sohbet ettiğini, bu sırada yanına gelen bir grup gencin cama vurarak, 'Burada fuhuş yapıyorsunuz' diyerek kendisine saldırdığını anlattı. Çıkan kavgada aracının zarar gördüğünü söyleyen O.D., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sarıyer sahilde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Kendini uyaran genç adama saldırdılar
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