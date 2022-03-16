Bu kez sert kayaya çarptı

İSTANBULKadıköy'de bu kez telefon dolandırıcısı, yaşlı bir vatandaşın tuzağına düştü. Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ., 76 yaşındaki Zerrin D.'yi iki kez dolandırdı. Zerrin teyzeyi telefonla arayıp kendisini yeğeni olarak tanıtan G.K.İ., yaşlı kadından önce 7 bin euro, daha sonra ise 16 bin lira aldı. Zerrin teyze dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi. Üçüncü aramada dolandırıcıyı rol yaparak oyalayan Zerrin D. hedefine ulaştı. Polis tarafından yeri belirlenen Özbekistan uyruklu G.K.İ., adresinde gözaltına alındı. Dolandırıcı, tutuklanıp cezaevine konuldu.