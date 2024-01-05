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Giriş Tarihi: 5.1.2024 18:20 Son Güncelleme: 5.1.2024 18:31

Bu kez taksi şoförü can aldı! Motokurye 6 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul'da yabancı uyruklu bir yolcuyu yol ortasında bırakan taksi şoförü arkasından gelen motokuryeyi görmeyince aracın altına aldı. Ağır yaralanan Oğuzhan Gezer isimli motokurye kaldırıldığı hastanede bitkisel hayata girdi. 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden genç adamın ölümü sonrası taksi şoförü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Armağan YILMAZ
Bu kez taksi şoförü can aldı! Motokurye 6 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul'da yabancı uyruklu bir yolcuyu yol ortasında bırakan taksi şoförü arkasından gelen motokuryeyi görmeyince aracın altına aldı. Olay 26 Aralık 2023 tarihinde meydana geldi. İsa A., isimli taksi şoförü aracına bindirdiği yolcusunu Kuştepe Mahallesi'nde indirdi.

YOL ORTASINDA MÜŞTERİ BIRAKTI

Yolcu yol ortasında inerken arkadan gelen motokurye taksinin açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru savrulan Oğuzhan Gezer bu kes karşı istikamete giden okul taşıtının altına girdi. Ağır yaralanan genç adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

AÇILAN KAPIYA ÇARPTI

Hastanede ilk aşamada emniyet güçlerine ifade veren Oğuzhan Gezer, geçici felç durumunda olduğunu bu nedenle net ifade veremeyeceğini ancak olay sırasında yol ortasında kapısı açılan taksiye çarptığını ve motosikletten düştüğünü söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE SABAH ULAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay anına yönelik kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Görüntülerde taksi şoförünün yolun ortasında yolcu indirdiği ve motokuryenin taksinin açılan kapısına çarparak motordan düştüğü görüldü.

6 GÜN SONRA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Oğuzhan Gezer hastanede 6 gün bitkisel hayatta geçirdiği mücadelenin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli taksi şoförü savcılık tarafından tutuklamaya sevk edildi. Şüpheli ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Bu kez taksi şoförü can aldı! Motokurye 6 gün sonra hayatını kaybetti
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