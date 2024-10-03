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Giriş Tarihi: 4.10.2024

‘Bu kurşun bana değil spor camiasına’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Bu kurşun bana değil spor camiasına’
İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda 3 kurşunla ayağından yaralanan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın olayın ardından ilk kez açıklama yaptığı bir video paylaştı. Akın, "Saldırı sonrasında yapılanlar daha ağırdı benim için. Yani buradan kalkıp kumar borcu, senet borcu bunlar çok aşağılıkça. Yani kumar borcu vurulduysa iyi oldu falan diyeceklerdi herhalde. İnşallah en kısa zamanda bu iş aydınlığa kavuşacaktır. Bundan şüphem yok. Sonuçta bu kurşun bana değil spor camiasına atılan bir kurşun. Benim her şeyim ismimle şerefimle devletimize teslimdir. Devletimize sonsuz güveniyorum" dedi.
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‘Bu kurşun bana değil spor camiasına’
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