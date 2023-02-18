Haberler Yaşam Haberleri Bu maça gidilir
Giriş Tarihi: 19.2.2023

Bu maça gidilir

Marmara Depremi’ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor, afet bölgesi için yardım maçına çıkacak. Taraftarı 22 Şubat’taki maça davet eden başkanlar: Tribünleri tıklım tıklım doldurup birlik mesajı vereceğiz

AA
Bu maça gidilir
Kocaeli Stadyumu'nda 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak maçla ilgili Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Deprem bölgesindeki insanlara destek olmak istediklerini ifade eden Koyun, Türkiye'nin önemli camialarından Sakaryaspor ile Kocaelispor'un bu birlikteliğinin herkese örnek olacağını kaydetti.



Koyun, ebedi dostluğu ve rekabeti olan 2 kulübün, zor günde de kol kola, omuz omuza ülkesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "22 Şubat'taki maçta tribünleri tıklım tıklım doldurup, Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Depremzedelerin yalnız olmadığı, Kocaeli ve Sakarya'yla beraber, birlikte olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Buradan toplanacak kaynağın tamamı deprem bölgesine gönderilecek. Sakarya ve Kocaeli sanayi kenti. Buradaki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere herkesten önemli destek bekliyoruz" diye konuştu.



Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, büyük millet ve ülke olarak depremin yaralarını sarıp, en kısa zamanda bu süreci atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Son asrın en büyük depreminin ardından kollar sıvandı! Afet bölgesinde ilk temeller atıldı...
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu maça gidilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA