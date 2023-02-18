Bu maça gidilir

Kocaeli Stadyumu'nda 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak maçla ilgili Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Deprem bölgesindeki insanlara destek olmak istediklerini ifade eden Koyun, Türkiye'nin önemli camialarından Sakaryaspor ile Kocaelispor'un bu birlikteliğinin herkese örnek olacağını kaydetti.Koyun, ebedi dostluğu ve rekabeti olan 2 kulübün, zor günde de kol kola, omuz omuza ülkesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, "22 Şubat'taki maçta tribünleri tıklım tıklım doldurup, Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyoruz. Depremzedelerin yalnız olmadığı, Kocaeli ve Sakarya'yla beraber, birlikte olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Buradan toplanacak kaynağın tamamı deprem bölgesine gönderilecek. Sakarya ve Kocaeli sanayi kenti. Buradaki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere herkesten önemli destek bekliyoruz" diye konuştu.Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, büyük millet ve ülke olarak depremin yaralarını sarıp, en kısa zamanda bu süreci atlatacaklarına inandıklarını söyledi.