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Giriş Tarihi: 9.7.2023

‘Bu merkez bize umut ışığı oldu’

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
‘Bu merkez bize umut ışığı oldu’
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de yaşanan patlamanın ardından hem işsiz kalan hem psikolojik sorunlar yaşayan kadınlar, Psiko-Sosyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi'nde hayata tutunuyor. Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Valiliği, fabrikada çalışırken bir anda işsiz kalmalarının yanı sıra patlamanın etkisiyle psikolojik sıkıntı yaşayan kadınlar başta olmak üzere ilçedeki kadınlar için "Psiko-Sosyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi" projesini hayata geçirdi. Merkezde aşçılık, pastacılık, tekstil mesleklerinin yanı sıra çikolata üretimi konusunda eğitimler veriliyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, merkezi ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Yaşadıkları travmadan merkezde aldıkları destekle büyük oranda kurtulduklarını dile getiren kadınlar, "Hayatımızın en büyük şokunu ve acısını yaşadık. Mesai arkadaşlarımız yaşamını yitirdi, birçok arkadaşımız yaralandı. İçlerinde engelli kalanlar oldu. O acı günleri yaşarken devletimiz bize sahip çıktı. Bu merkez bize büyük destek ve moral oldu" dedi.

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‘Bu merkez bize umut ışığı oldu’
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