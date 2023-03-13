Bu milletin sırtı yere gelmez

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında 11 şehirde yıkımlar meydana geldi. Türkiye'den ve dünyanın her yerinden "Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelere yardım yağmur gibi yağdı. Yardımlar şehirlerde hayırseverler tarafından tahsis edilen veya devlete ait olan en uygun noktalarda bulunan ayni bağış depolarında toplanıyor. Toplanan yardımlar burada bulunan Mehmetçik, AFAD Gönüllüleri, korucular ve ASYA görevlilerince sınıflandırılıp vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Kahramanmaraş OSB'de bulunan Ayni Bağış Deposu da Kuva-yi Milliye ruhunun yaşatıldığı noktalardan bir tanesi. ASYA'nın koordinesinde Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından sağlanan lojistik, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriyeler ve nöbetler, bölgeye gelerek ne iş olsa yapan korucular ve AFAD gönüllüleri birlik ve beraberlik içerisinde Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatıyor.

HAVA KUVVETLERİ LOJİSTİĞİ, KARA KUVVETLERİ GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri bağlısı Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı askerler de lojistik, tasnif ve güvenlik için depoda görev yapıyor. Merzifon'dan gelen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı personel, dışarıdan gelen malzemelerin indirilerek depolarda tasnif edilmesine ve geri yüklenerek bölgeye dağıtımına kadar birçok alanda görev alıyor. Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı bağlısı Mehmetçikler de depo etrafında adeta kuş uçurtmuyor.

KORUCULAR VE AFAD GÖNÜLLÜLERİ CAN HIRAŞ ÇALIŞIYOR

İl dışından gelen korucular ve AFAD Gönüllüleri de bir dakika dahi oturmadan bölgeye gönderilen yardımların sınıflandırılması, araçlara yüklenmesi gibi birçok işte aktif görev alıyor.

"KUVA-Yİ MİLLİYE RUHUNU BURADA YAŞATIYORUZ"

ASYA Kahramanmaraş Ayni Depo Sorumlusu Sezgin Kırkoğlu, gıdadan hijyen paketlerine, giyimden jeneratörüne bütün ürünlerin bulunduğu depoyla ilgili olarak bilgiler verdi. Kırkoğlu, "İlk gün itibariyle depremden etkilenen bölgelere gönüllü olarak görevlendirildik. Normal şartlarda 3 günden fazla süren depo kurulumu yaklaşık 30 saatte tamamlandı ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Depremin ilk gününden beri buradayız, ihtiyaçların giderilmesi noktasında elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapıyoruz. Türkiye'ye yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün yardımları bu depolarda topluyoruz. Daha sonra burada tasnif edilen ve paketlenen ürünler Kahramanmaraş'ın tüm ilçe, mahalle, sokaklarına dağıtyoruz. Burada Mehmetçiğimiz, AFAD Gönüllüleri, STK'larla birlikte bir vücut olduk. Kuva-yi Milliye ruhunu burada yaşatıyoruz. İlk haftalarda 3 gün uyumadan çalışan arkadaşlarımız vardı. Gönül verilmeden çalıştıramazsınız buradaki insanların, hepsi iyi ki varlar" dedi.

"İLÇE İLÇE, MAHALLE MAHALLE NE EKSİK VARSA HEPSİNİ TAMAMLIYORUZ"

Gönderilen yardımların tek tip olmadığını ve dağınık gönderildiğini belirten Kırkoğlu, "Kutular karışık kolilendiğinden indirip ilk iş olarak sınıflandırma yapıyoruz. Sıfır ürünleri, ikinci el ürünleri birbirinden ayırt ediyoruz. Sosyal marketlerin beslendiği ürünlerin açılımı yapıldıktan sonra sınıflandırılıp yeniden kutulanıyor ve bölgelere gönderiliyor. Sahalarda da ekiplerimiz var. İlçe ilçe, mahalle mahalle ne eksik varsa hepsini tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.