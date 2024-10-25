Bu muhtarlar yardım kuruluşu gibi

İzmir'in Buca ilçesinde 6 yıldır görev yapan Gaziler Mahalle Muhtarı Kerem Şeker ve 6.5 aydır görev yapan Çağdaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Karaca çevrelerinde yardıma ihtiyacı olan insanların hayatlarına dokunuyor. 'İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla hareket eden Şeker ve Karaca, gerek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyurularla ya da tanıdıkları maddi durumu yerinde olan vatandaşları arayarak vatandaşlara için yardım topluyor. Şeker ve Karaca maddi durumu iyi olan vatandaşlar ile yardıma muhtaç vatandaşları bir araya getirerek iyilik köprüsü kuruyor. İki taraf bir araya getiren muhtarlar, bu yöntemle gıda, kıyafet, kırtasiye, alışveriş çeki ve yakacak gibi yardımlarla vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Muhtar Şeker, "Amacımız hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmak" derken, Karaca ise, "İnsanların mutlu olduğunu görünce biz onlardan daha çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.