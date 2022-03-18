Kayseri'de yaşayan Rıfat Sahin'in eşi Sibel Akbulut, 4 yıl önce ansızın evi terk etti.

Bu nasıl anne! Zihinsel engelli oğlunu ile kocasını terk edip gitti | Video

Bir daha geri dönmeyen Akbulut, boşanma davası açıp kocasından ayrıldı. Çiftin 17 yaşında olan zihinsel engelli çocukları Emirhan'a ise o günden sonra babası bakmaya başladı.

Oğlu yüzünden işini bırakmak zorunda kalan baba komşuların ve mahalle sakinlerinin yaptığı yardımlarla ayakta dururken, Sibel Akbulut, engelli oğlu ve eski kocasının oturduğu evi satılması için icraya verdi.

BİZDEN 157 BİN LİRA İSTİYOR

Eski eşi Sibel Akbulut'un 4 yıl önce biranda kendisini ve oğlunu terk ettiğini belirten Rıfat Şahin; "Eşim evi ansızın terk edip gitti. Gitmeden önce de eve tapuda şerh koydurmuş. Şimdi de evin satılması için icraya vermiş. Ben zaten oğluma baktığım için çalışamıyorum. Konu komşunun verdiği yardımlarla geçiniyoruz. 157 bin liralık bana evrak göndermiş. Eğer ev satılırsa oğlumla birlikte biz perişan oluruz. 4 yıl içinde bir kez bile oğlunu görmeye gelmedi. Ben bir babayım. Çocuğuma baktım ve bakmaya da devam edeceğim. Verilen fitrelerle çocuğuma baktım. Ama eski eşim boşandıktan sonra evlendi ve şuanda evlendiği kişinin iki çocuğuna bakıyor." diye konuştu.

"EMİRHAN'I BIRAKIP İŞE GİDEMİYORUM"

Oğlu Emirhan'ın zihinsel engelli olduğunu belirten baba Rıfat Şahin; "Oğlumu yalnız bırakamıyorum. Bir keresinde ayağı kırıldı, kaç kez sırtımda hastaneye götürüp getirdim. Bir işe girsem Emirhan'ı da yanımda götürmek zorunda kalıyorum. Emirhan çok hareketli olduğu için çalıştığım yerlerdeki insanlardan rahatsız olanlar oluyor. O yüzden bir çok işten ayrılmak zorunda kaldım. Biz çok zor durumdayız. Emirhan'a verilen bin lira engelli maaşı ile evimizin faturalarını ancak ödeyebiliyoruz. Sağ olsun komşularımız ve mahalle sakinleri durumumuzu bildikleri için bize yardım ediyorlar. Giymedikleri elbiseleri Emirhan'a getiriyorlar." dedi.

EĞER VİCDANIN VARSA EVİ EMİRHAN'IN ÜZERİNE YAPALIM

Oturdukları evi yıllar önce satın aldığını belirten baba Rıfat Şahin; "Şuanda oturduğumuz evi ben yıllar önce satın almıştım. Ancak eşim bir gün ansızın bizi terk etti ve ardından boşanma davası açtı. Meğer eşim gitmeden önce tapuya gidip evin tapusuna şerh düşürtmüş. Şimdide evi satıp yarı parasını bana verin diyor. 4 yıldır oğlum Emirhan'la zor da olsa ayakta durmaya çalıştım. Zaten çalışamıyorum. Eğer bir de ev satılırsa bize kalan parayla bir kaç yıla kira oturur ondan sonra ortada kalırız. Eski eşimde biraz olsun annelik duygusu yada vicdan kaldıysa gelsin evi oğlumuz Emirhan'ın üzerine yapalım. Çünkü bizlere bir şey olursa Emirhan'ım yaralı ve savunmasız. Belki bu evde yaşamına devam eder ve başını sokacak bir evi olur" diye konuştu.