Bu nasıl karar

Birakaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak çalışan Mehmet Yetkin, 2021 yılı Mayıs ayında cuma namazı için işyerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü işyerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi. Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya 1. İş Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme, Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.Mehmet Yetkin, bu sefer de işyeri hakkında manevi tazminat davası açtı. Ancak hiç beklemediği bir kararla karşılaştı. İşe iade kararı veren Konya 1. İş Mahkemesi bu sefer davanın reddine karar verdi. Bu kararın kendisini çok üzdüğünü belirten Mehmet Yetkin, "Konya 1. İş Mahkemesi'nden çıkan manevi tazminat talebimin reddine dair karar tarafımı son derece şaşırtmış ve üzmüştür. Kararı istinaf edeceğiz. Kararın hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı ve üst mahkemede bozulacağı inancındayız. Bu davayı kazanmamız durumunda kazanılacak geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlayacağım" dedi.