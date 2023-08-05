Haberler Yaşam Haberleri Bu nasıl karar
Giriş Tarihi: 6.8.2023

Bu nasıl karar

Cuma namazına gittiği için işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı. Hakkında “işe iade kararı” veren mahkeme manevi tazminat talebini ise reddetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Bu nasıl karar
Bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak çalışan Mehmet Yetkin, 2021 yılı Mayıs ayında cuma namazı için işyerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü işyerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi. Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya 1. İş Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme, Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.



Mehmet Yetkin, bu sefer de işyeri hakkında manevi tazminat davası açtı. Ancak hiç beklemediği bir kararla karşılaştı. İşe iade kararı veren Konya 1. İş Mahkemesi bu sefer davanın reddine karar verdi. Bu kararın kendisini çok üzdüğünü belirten Mehmet Yetkin, "Konya 1. İş Mahkemesi'nden çıkan manevi tazminat talebimin reddine dair karar tarafımı son derece şaşırtmış ve üzmüştür. Kararı istinaf edeceğiz. Kararın hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı ve üst mahkemede bozulacağı inancındayız. Bu davayı kazanmamız durumunda kazanılacak geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlayacağım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ermeni lobisine teşekkür et lan
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sakine Garipoğlu'nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki
PKK/YPG destekçilerinden İsveç'te alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu nasıl karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA