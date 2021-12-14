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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Bu nasıl şaka!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bu nasıl şaka!

Parkta arkadaşı tarafından üzerine dezenfektan dökülerek ateşe verilen 14 yaşındaki Burak Altun’un durumu ciddiyetini koruyor. Hastane önünde bekleyen acılı baba, oğlunun şakalaşma sonucu değil kasten yakıldığını ileri sürdü

Korkunç olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde yaşandı. 14 yaşındaki Burak Altun ve arkadaşları bir lisenin bahçesine girdi. 13 yaşındaki İ.K., lisede üretilen ve plastik depolarda biriktirilen dezenfektan maddesini bir poşete doldurdu. Daha sonra parka dönen İ.K., dezenfektanı arkadaşı Burak'ın üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve sağa sola koşarak ateşi söndürmeye çalışan talihsiz çocuk, çevredeki vatandaşların müdahaleleri ile söndürüldü. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Burak, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Gözaltına alınan İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



'OĞLUMU KASTEN YAKTI'
Yaşanan olayın şakalaşma olduğuna inanmadığını, oğlunun kasten yakıldığını söyleyen baba Taner Altun şöyle konuştu: "Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.K, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, 'Ben yoktum. Bakkala gittim' gibi şeyler söylemiş. Bilerek doldurup atıyor. Oğluma kini vardı. Zaman zaman kavga ediyorlardı, ama biz çocuk kavgası deyip üzerinde durmuyorduk. Okul idaresi, aile ve çocuk hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

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Bu nasıl şaka!
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