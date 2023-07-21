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Giriş Tarihi: 22.7.2023

‘Bu nasıl vicdan’

Malatya’da asrın felaketinde evi ağır hasar alan Cansel Çelik, konteyner için bir firmayla anlaştı. Çelik, firmaya parça parça 200 bin TL gönderdi. Ancak konteyner 5 aydır teslim edilmeyince dolandırıldığını anladı

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
‘Bu nasıl vicdan’
Malatya'da yaşayan emekli öğretmen Cansel Çelik'in (67) annesinden kalan ev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar aldı.
Elazığ'da bulunan akrabalarına sığınan Çelik, sosyal medyadan konteyner ilanlarını görünce imalatçısı ile iletişime geçerek evlerinin bahçesine konteyner yaptırmak için 200 bin liraya anlaştı. Kapora olarak 60 bin lira veren Çelik, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki evine gelerek hazırlık yapmaya başladı. Bu arada konteyner için 40 bin lira daha para yatırdı. Ardından firma, "Gelip konteyner altyapısını hazırlayacağız" diyerek Çelik'ten, 100 bin TL daha yatırmasını istedi. Ancak aradan geçen 5 ay sürede firma, konteyneri teslim etmeyince Çelik dolandırıldığını anladı.



SABAH'a konuşan Çelik, "Firmayla anlaştıktan sonra atölye olarak kullandıkları yeri de ziyaret ettim. İstedikleri parayı, annemden kalan altınları bozdurarak ödedim. Ama 5 aydır ne zaman arasam 'Biz sizi arayacağız' deyip telefonu yüzüme kapatıyorlar. Şu an devletten aldığım çadırla yaşam mücadelesi veriyorum. Bu nasıl vicdan. Bu insanlar ile uğraşacak gücüm yok. Tüm birikimi alıp beni mağdur ettiler" dedi.

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‘Bu nasıl vicdan’
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