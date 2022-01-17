ANADOLU'NUN kültürel zenginliğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak için 60 yıl çekiç sallayıp metale şekil veren emekli öğretmen Hasan Tuluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünü almanın mutluluğunu yaşıyor. 79 yaşındaki Tuluk, çekiciyle döverek ortaya çıkardığı eserlerini 6'sı yurt dışında olmak üzere 49 sergide beğeniye sundu. 1996'da Türkiye adına Fransa'da uluslararası yarışmaya katılan Tuluk, 5 ülkeden 41 sanatçının 120 eseri arasından halk oylamasında ve jüri oylamasında birincilik dereceleri elde etti. Tuluk, "Amacım kaybolan değerlerimizi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak. Bu amaçla yaptığım çalışmalarım büyük ölçüde değer kazandı. Bu ödülün arkasında 60 yıllık çalışmam var. Aralarında 6 yılda tamamladığım, 1/100 ölçekli Selimiye Camisi maketi de dahil bütün 80 eserimin uygun bir müzede değerlendirilmesini arzuluyorum" dedi. AA