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Giriş Tarihi: 17.6.2022 10:07

Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü

Kahramanmaraş’taki Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kendi elektriğini kendi üretiyor. Okulun aylık ortalamayı bulan 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 TL’lere kadar düştü.

Avrupa Birliği projesi çerçevesinde okulun çatısına yerleştirilen ve Kahramanmaraş'ta tek enerjisini üreten okul olan Şehit İdare Ataşe Galip Özmen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi enerji maliyetlerini yüzde 1'e kadar düşürdü. Çatıda bulanan 100 Kv kapasiteli güneş panelleri, okulun 24 bin TL'lik faturasını 410 TL'ye kadar düşürdü. Tekstil makineleri gibi birçok atölyenin bulunduğu okulda, enerji maliyetlerinin düşmesi ile verim ise iki katına çıktı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Kemal Kösekul, "Burada Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Temiz Enerji Verimliliği projesi ile 288 güneş enerjisi paneli çatıya yerleştirilmiş ve okulun elektrik ihtiyacı güneş enerjisi sisteminden karşılanmaktadır. Ayrıca fazla üretilen enerji de AKEDAŞ'a satılmaktadır. Somut bir rakam vermek gerekirse, okulumuzun ocak ayındaki faturası 24 bin 300 lira şu anki Mayıs ayındaki faturamız ise sadece 417 TL. Yani bu demek oluyor ki aylık olarak sadece okulun elektrik tüketimine 24 bin TL'lik bir katkı sağlamıştır. Bu da çok büyük bir katkı. İnşallah bunun bütün okullarımıza yaygınlaştırılmasını düşünüyoruz. Ayrıca bu okulumuz döner sermayesi olan bir okul. Yani üreten bir okul" dedi.

Pandemide üretim merkezi oldu

Okulun herhangi bir olumsuzlukta bir fabrika gibi üretim merkezine dönüştüğünü belirten Kösekul şöyle konuştu:

"Bu okulumuzun en önemli özelliği pandemi döneminde, bütün okullarının ihtiyacı olan dezenfektan sıvı sabun, genel temizlik hijyen malzemelerinin üretildiği bir okuldur. Pandeminin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 230 bin kilogram dezenfektan malzemesi, temizlik malzemesi üretilmiştir. Bundan da yaklaşık olarak 2 milyon 180 bin TL'lik ciro elde edilmiştir. Bir üretim merkezidir. Okulumuz herhangi bir pandemi gibi istenmeyen bir durumda üretim merkezi haline dönüştürülebilir vaziyette. Okulumuzun atölyeleri bunlar için uygun imkanlar dahilinde ilin tamamının dezenfektan, sıvı sabun, temizlik malzemesi üretebilecek kapasitede bir okulumuzdur."

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Bu okulun 24 bin 300 liralık elektrik faturası 410 liraya düştü
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